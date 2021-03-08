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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غموض حول العثور على طفل مشنوقًا داخل غرفته بالمحلة

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:56 م
طفل مشنوقًا
طفل مشنوقًا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفل عمره 11 سنة مشنوقا بحبل مثبت في سقف غرفة نومه داخل منزله بقرية الكمالية التابعة لمركز المحلة الكبرى، وخصصت سيارة إسعاف، وتم التحفظ على الجثة لعرضها على الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الكمالية بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل غرفة نومه بمنزل أسرته بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسه العقيد خالد عبدالفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد محمد عيسوي مركز المحلة.

وتبين من التحريات الأمنية أن الجثة لطفل يدعى "إسلام" 11 سنة، طالب بالخامس الابتدائي، مشنوقا بواسطة حبل مثبت بسقف غرفة النوم، وخصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه عقب إجراء كشف طب الشرعي بمستشفى المنشاوي بطنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

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