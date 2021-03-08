وزير النقل يتابع أعمال التطوير بالطريق الدائري

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية لمتابع التقدم في تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم في سير وتنفيذ الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.و تفقد وزير النقل المسافة من الاوتوستراد حتي المريوطية بطول 12 كم، وتابع التقدم في أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد، حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الاوتوستراد.كما تفقد الوزير التقدم في أعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات وكذلك أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات وحيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب الكوبرى الحالي والتقى الوزير بعدد من المواطنين في منطقة حي البساتين حيث تحاور معهم حول أهمية أعمال التطوير التي يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا لهم ان توجيهات القيادة السياسية بعدم الأضرار بمصلحة أي مواطن يتم إزالة أي عقار له او له ارض داخل نطاق التطوير، وأنه يتم تعويض المواطنين التعويض المناسب وفقا للسعر الذي تحدده الهيئة العامة للمساحة، لافتًا أنه على كل مواطن أن يطمئن فنحن في دولة القانون ومراعاة حقوق المواطنين.بعدها تفقد الوزير أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع محور 26 يوليو حتى الإسكندرية الزراعي بطول 15 كم، والمسافة من طريق الإسكندرية الزراعي وحتى نفق سعد الدين الشاذلي حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، وجاري الانتهاء من إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج، بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه وو توسعة جميع الكباري في هذه المسافة، والتقى الوزير ببعض المواطنين في منطقة نفق العزبة البيضاء واكد لهم التنسيق مع محافظتي القاهرة والقليوبية لإزالة كافة المخلفات، مؤكدا أنه في حالة إزالة أي عقار واقع في نطاق طريق الخدمة سيتم التعويض المناسب وفقا للقانون، وأن هناك تنسيق تام مع كافة الوزارات لتامين المرافق التي تخدم المنطقة.كما تابع "الوزير" التقدم في أعمال تنفيذ كوبري السلام الجديد بتقاطع الطريق الدائرى مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، ووجه بتكثيف كافة أعمال تطوير الطريق على مدار الساعة مدار الساعة والتطوير الفوري لأي منطقة يتم الانتهاء من نقل المرافق بها أو إزالة العقارات الواقعة في نطاق التطوير، وان تتم أعمال "النيوجرسي" بطول الطريق وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام بعواكس "النيوجرسي" وان يتم الصيانة الدورية للبلاطات الخرسانية المتواجدة على جانبي الطريق في عدد من القطاعات مثل المسافة من الاسكندرية الزراعى حتى المريوطية، وكذلك إزالة المخلفات والقمامة على مدار الساعة وان يتم تكثيف معدات النظافة في الفترة من 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحًا لعدم التأثير على الحركة المرورية بالطريق، واستمرار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الانارة على الطريق بتركيب 6228 كشاف إضاءة حديث واستمرار تنفيذ اعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع الامطار ومن أهمها أنفاق ( سعد الشاذلي – المشير – صحراء الاهرام – السلام).وأشار إلى أن خطة تطوير الطريق الدائري تشمل منع وقوف الميكروباص أعلى الطريق لتحقيق السيولة المرورية به واستخدام المركبات المطالع والمنازل للوصول للمواقف اسفل الطريقجدير بالذكر أن طول الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى يبلغ 106 كم ويقع على امتداد مسار الطريق عدد 136 عمل صناعي ( 2 كوبري على النيل + 25 كوبري عند التقاطعات مع المحاور الرئيسية + 46 كوبري علوي + 63 نفق ويعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى ويمر عليه مايقرب من 213 ألف سيارة يوميًا.