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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

185.5 مليون دولار صادرات مصر للبرازيل

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:33 م
صادرات مصر للبرازيل
صادرات مصر للبرازيل
أميرة ممدوح
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أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الصادرات المصرية للبرازيل إلى حدود 185.5 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2020، مقابل 173.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 11.8 مليون دولار.

وفى المقابل، تراجعت واردات مصر من البرازيل لـ1.9 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2020، مقابل 2.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 581.5 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020، مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما تراجعت وارداتها من دول العالم 69.8 مليار دولار لـ63.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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