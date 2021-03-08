الرئيس اللبناني يطالب بقمع المخالفات الخاصة بأسعار المواد الغذائية

طلب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون​ من الإدارات والجهات المعنية، قمع المخالفات التي تحصل سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها.وعقد الرئيس عون اجتماعا أمنيا واقتصاديا قبل قليل، في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان.وانطلق اليوم الاثنبن، اثنين الغضب وخرج العشرات من المواطنين اللبنانيين في مختلف المدن اللبنانية في مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية في ظل تدهور سعر الصرف أمام الدولار.