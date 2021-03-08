المملكة المتحدة: إعطاء 23.3 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، أنه جرى إعطاء 23.3 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى الآن.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في البلاد يبلغ 349 ألفا و976 جرعة في اليوم، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق المملكة المتحدة سبعة أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح، من جرعتين.وبدأ التطعيم في البلاد قبل نحو 11 أسبوعا.