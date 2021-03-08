ننشر تحريات اتهام 3 موظفين بـ«التأمينات» باختلاس 319 ألف جنيه

حصلت " الدستور " علي تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام 3 موظفين بمكتب تأمينات الجمالية، باختلاس أموال جهة عملهم والتزوير.كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين، للمحاكمة أمام الجنايات، علي خلفية اتهامهم باختلاس أموال جهة عملهم والتي تبلغ قيمتها ما يقرب من 319 الف جنيه والتزوير، في القضية رقم 1266 لسنة 2020 کلی غرب القاهرة وبرقم 175 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا وبرقم 80 السنة 2020 جنايات أموال عامة عليا.وشمل قرار الاحالة كل من: " م.ذ"، 48 سنة، المحصل المقيم لخزينة مكتب تأمينات الجمالية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و"م. س"، 52 سنة، المختص بشراء المدد التأمينية بمكتب تأمينات الجمالية بالهيئة القومية للتأمين، و"م. ف"،41 سنة موظف بمكتب تأمينات الجمالية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقا وحاليا موظف بديوان عام منطقة وسط القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.- التحرياتوجاء بأقوال ضابط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أن تحرياته توصلت لصحة واقعة اختلاس المتهم الأول بصفته مسئول خزينة مكتب تأمينات الجمالية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمبالغ المالية المدفوع، من المواطنين لشراء المدد التأمينية بالاشتراك مع المتهم الثاني بأن يستحصل الثاني على أصل الصورة الكربونية للإيصال المعطى للعميل، ويعطيه صورة ضوئية ثم يسلم الأصل للأول الذي يؤشر على الايصال بالإلغاء على خلاف الحقيقة ويستحصلا على قيمته المالية لنفسهما، كما استولى المتهمون على كعوب دفاتر السداد المودعة بغرفة الحفظ بالمكتب جهة عملهما بأن وضعا مادة على القفل المغلق به تلك الغرفة وتمكنا من دخولها وحصلا على تلك المستندات لستر جريمة الاختلاسكما جاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن تحرياته توصلت إلى صحة اختلاس المتهم الأول بصفته مسؤول خزينة مكتب تأمينات الجمالية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للأموال المملوكة لجهة عمله والمدفوعة من المواطنين راغبي شراء المدد التأمينية بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث مسؤولي شراء المدد التأمينية بأن تلقى الأول تلك المبالغ المالية، على زعم توريدها للخزينة واستحصل الثاني والثالث على أصول الصور الكربونية المسلمة للمواطنين عقب اعطائهم صور ضوئية منها ثم أعادوها للأول، ليؤشر عليها بالإلغاء ويتمكنوا بذلك من الاستئثار بتلك المبالغ المالية، كما قام الأول بالتلاعب في القيم المالية المثبتة بأصول بعض ايصالات التوريد بواسطة مجهول أملى عليه القيم المالية الأقل المراد إثباتها بتلك الإيصالات فاثبتها بها وتمكن بذلك من اختلاس الفارق لنفسه.