طب وقانون وسياسة.. سيدات مصر «نجم» بازغ على مدار التاريخ

الأميرة فاطمة إسماعيل



صفية زغلول



لطفية النادي



سميرة موسى



مفيدة عبد الرحمن



يحتفل العالم في الثامن من شهر مارس كل عام، باليوم العالمي للمرأة، تقديرًا لها وما قدمته وما زالت، على المستويات كافة، والأداور التي تعلبها في الأسرة والعمل والمجتمع ككل.وتستعرض «الدستور» قصص لنساء قدمن الكثير، وبرزن على المستوى السياسي والاجتماعي على مدار العقود الماضية.الأميرة فاطمة أسماعيل، أبنة الخديوى إسماعيل ولدت عام 1835 صاحبة الفضل الأول فى أنشاء جامعة القاهرة، التي تخرج منها العلماء والسياسيين والمفكرين والفنانين والأدباء، وصاحبة النهضة التعيلمية بمصر.أطلق عليها الجميع لقب "أم المصريين " وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربى والمصرى خاصةً، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفى زوجها الزعيم سعد زغلول إلى جزيرة سيشل، وساهمت بشكل مباشر وفعال فى تحرير المرأة المصرية.ولدت في عام 1907 أول كابتن طيار مصرية، خاضت تجربة الطيران لأول مرة، وفى عام 1933 وحصلت على رخصة الطيران على مستوى القطر المصرى.دخلت سميرة موسى مجال الطب بعد صراع والدتها مع مرض السرطان وكان هذا الدافع الرئيسي وراء اتجاه سميرة موسى إلى دراسة العلوم بغية التوصل لاستخدامات نافعة للطاقة النووية، خاصة في مجال الطب، وأصبحت أول امرأة تحاضر فى الجامعة ثم حصلت سميرة على درجة الماجسيتر وسافرت لإنجلترا حيث حصلت على درجة الدكتوراه فى الإشعاع الذرى.كانت مفيدة عبدالرحمن أول محامية في مصر، ومن أولى خريجات جامعة فؤاد الأول، وأول من تخرج منهن في كلية الحقوق، إلى جانب كونها ناشطة وعضوه في عدة منظمات ونائبة في البرلمان لأكثر من 17 عاما، وفى الوقت نفسه كانت زوجة وأما لـ9 أبناء.