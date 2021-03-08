19 مارس.. «ملتقى أدب الطفل» يستأنف نشاطه بدار الأدباء

يستأنف ملتقى أدب الطفل، نشاطه الشهرى مرة أخرى، بعد توقفه بسبب الموجة الثانية من كورونا، وينظم ندوة "أدب الخيال العلمي للأطفال"، في الخامسة من مساء يوم الأربعاء ١٩ مارس الجارى بدار الأدباء.ويلقى الشاعر أحمد سويلم رئيس جمعية دار الأدباء، كلمة الترحيب بالسادة الحضور، ويشارك في الندوة الكاتب السورى الدكتور أدهم مسعود القاق، والكاتبة السورية لينا كيلانى، والأديب الدكتور صلاح معاطى، والكاتب أحمد زحام، والناقد وليد الزرقانى، ويقدم الملتقى الكاتب عبده الزراع.يوجه الكاتب عبده الزراع، دعوة مفتوحة للكُتاب والشعراء وباحثى أدب الطفل، الملتقى وإثراءه بالمداخلات النقدية.