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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هاني سري الدين رئيسًا للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:22 م
الدكتور هاني سري
الدكتور هاني سري الدين بمنصب رئيس لجنة الشئون
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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فاز الدكتور هاني سري الدين بمنصب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، كما فاز كل من النائبين جمال عبدالحليم وياسر زكي بمنصب الوكيلين، وفاز بمنصب امين السر النائب اكمل نجاتي.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

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