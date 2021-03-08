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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:56 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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شهد مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة أسيوط زيارة من الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ونظيره السابق الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة السابق والتى تضمنت زيارة المركز وما يضمنه من قاعة تدريب ومركز للطباعة الكتب بطريقة بريل ومكتبة ثقافية وأجهزة وقاعات مجهزة بأجهزة الكمبيوتر للإعاقة البصرية وقاعات محاضرات تدريبية.

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن تجهيز المركز على هذا النحو يمثل ثمرة تعاون بين برنامج منح الجامعات الحكومية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهيئة أميدايست بمصر ومؤسسة حلم للتعليم والتدريب والاستشارات من أجل تطوير الخدمات الثقافية والتعليمية المقدمة للطلاب.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن المركز يضم أول معمل على مستوى الجامعات المصرية مخصص لاختبارات الطلاب المكفوفين والصم والبكم بأحدث الأجهزة المخصصة.

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد عبده جعيص بما توليه جامعة أسيوط من دعم ورعاية للطلاب ذوى الإعاقة وإطلاقها مبادرة تهدف إلى تطوير وسائل الإتاحة ودمجهم مع أقرانهم لإعلان جامعة أسيوط صديقة لذوى الإعاقة، مؤكدًا كذلك على أهمية ما تم إنجازه من جهد وعمل في تطوير صالات الامتحانات وتجهيز أكبر صالات امتحانات الكترونية بطاقة استيعابية تصل إلى 9 آلاف جهاز وذلك لخدمة الأغراض التعليمية تزامنًا مع اتجاه الجامعة لتعميم تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية بدءا من العام الجامعي القادم 2021-2022م.

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