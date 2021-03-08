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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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في اليوم العالمي للمرأة.. أفضل 10 أطعمة تعزز شبابها

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:27 م
المرأة
المرأة
هويدا سعيد
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يحتفل العالم اليوم، بـ "اليوم العالمي للمرأة" وهو اليوم الذي يحتفل فيه العالم بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة، ما جعلنا نرصد الأطعمة التي تعزز من شباب المرأة.

أطعمة تعزز شباب المرأة في يومها العالمي

ويقدم موقع " helithline" مجموعة من الأطعمة التي تعزز شباب المرأة في يومها العالمي.

الطماطم
تتميّز الطماطم بغناها بالمكوّنات التي تعزّز جمال البشرة حيث أنها تساهم في علاج حبّ الشباب، كما بغناها بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أشعة الشمس مما يحافظ على شباب المرأة.

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التوت والفراولة
يُشيد علم التغذية بالخصائص المضادة للأكسدة التي تتمتع بها أنواع التوت والفراولة حيث أنها تقاوم تلف الخلايا وشيخوختها المبكرة. وتحافظ على شباب البشرة وحمايتها من الترهل، والتجاعيد.

الأرز الكامل
تناول الأرز الكامل يساهم بشكل فعّال في تأمين ما تحتاجه البشرة من ترطيب، وبدوره يعزز من شباب المرأة.

الكيوي
تحتوي فاكهة الكيوي على نسب مرتفعة من الفيتامين C المنشّط للصحّة والمفيد للحفاظ على الكولاجين في البشرة.

يُشكّل زيت الزيتون حليفًا مثاليًا لمحاربة جفاف البشرة، فهو غنيّ بحمض "اللينوليك" المعروف بكونه المادة الدهنيّة التي تحول دون تبخّر الماء الموجود في البشرة وبالتالي دون جفافها.

الجزر
يتميّز الجزر بغناه بمادة "البيتاكاروتين" التي تسمح لجسمنا بإنتاج فيتامينA المعروف باسم "فيتامين النضارة".

الخيار
يساعد تناول الخيار في تأمين حاجة البشرة من الترطيب كونه يُعتبر أغنى الخضار بالماء الذي يتكوّن منه بنسبة 95%.

الحمضيّات
تساعد على تصنيع الكولاجين الذي يزيد من متانة وليونة الجلد ويحميه من الترهل كما أنه ينشّط الدورة الدمويّة الصغرى في البشرة مما يساعد إحياء لونها وإكسابها مظهرًا صحيًا.

الشاي الأخضر
يساهم تناول الشاي الأخضر في محاربة حب الشباب، كونه يخفّف من إنتاج الهرمون المسؤول عن ظهور البثور.

الأسماك الدهنيّة
إن استهلاك الأسماك الدهنيّة، كالتونا والسردين والسلمون والماكريل، بشكل دوري مفيد جدًا للبشرة فتناول هذه الأسماك يساهم في تأمين حاجتنا من الأوميغا 3 والحوامض الدهنيّة التي تؤخّر ظهور التجاعيد.

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