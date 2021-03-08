حبس عصابة سرقة «التوكتوك» بتوصيل الأسلاك في الخليفة

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس تشكيل عصابي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام أعضائه بارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بمنطقة الخليفة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.و تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا يفيد بتردد شخصين على إحدى ورش إصلاح الدراجات النارية، وبحوزتهما مركبة "توكتوك" لإصلاحها، وتبين وجود قطع بالأسلاك الخاصة بالمركبة، ويشتبه في كونها من متحصلات واقعة سرقة، وبالانتقال والفحص تم ضبطهما وتبين أنهما عاطلين، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما (مركبة توكتوك "مجهولة المصدر"، مبلغ مالي).و بمواجهتهما اعترفا بسرقة مركبة "التوكتوك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة دار السلام بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما أمكن التوصل للمجنى عليه مالك مركبة "التوكتوك" وباستدعائه تعرف عليها واتهمهما بالسرقة، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ.