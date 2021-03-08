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محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مد قرار حظر استيراد السكر الأبيض أو الخام 3 أشهر

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:16 م
السكر الأبيض
السكر الأبيض
دعاء أبو العزم
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قررت الحكومة استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 606 لسنة 2020، بعدم السماح باستيراد السكر سواء الأبيض أو الخام لمدة ثلاثة أشهر، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر 7 مارس 2020 القرار رقم 117 لسنة 2021، بشأن استمرار بالعمل بقرار عدم السماح باستيراد السكر الأبيض أو الخام.

وأكدت الحكومة أنه يتم مراجعة هذا القرار بشكل دورى وفقًا لما يستجد.

واستند القرار إلى خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

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