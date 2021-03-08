وزير الخارجية السعودي يصل قطر في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، إلى دولة قطر في زيارة رسمية التقى خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.وكان في مقدمة مستقبليه فور وصوله الدوحة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية السعودية عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر".وخلال الزيارة، تسلَّم أمير قطر، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.وتأتي زيارة وزير الخارجية السعودي إلى قطر، بعد مرور شهرين منذ توقيع اتفاق العُلا، خلال أعمال القمة الخليجية في دورتها الحادية والأربعين، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي.وبموجب الاتفاق، تم إعلان المصالحة الخليجية بين قطر ودول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين" وإنهاء المقاطعة العربية للدوحة التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات منذ الخامس من يونيو 2017.