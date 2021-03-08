رئيس جامعة الأزهر: المرأة عمود المجتمع وأساس تقدمه

احتفلت جامعة الأزهر الشريف، باليوم العالمي للمرأة، والذي يحل في الثامن من مارس من كل عام، للتضامن من كل نساء العالم، مطالبًا بتجريم تعريضهن لأي عنف أو ظلم أو تهميش.وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في بيان له، "أحيي كلَّ نساء العالم ممَّن أعانوا أسرهن ومجتمعاتهن على النهوض والتقدم والصمود في مواجهة التحديات"، مضيفا أن المرأة هي عمود المجتمع وأساسه، كونها الأم والأخت والمعلمة، موجها التحية لكافة النساء في كل ربوع العالم.وطالب رئيس جامعة الأزهر، بضرورة تعزيز تمكين المرأة من العمل والمشاركة في الحياة العامة، وتجريم تعريضها لأي عنفٍ أو ظلمٍ أو تهميشٍ، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي تمييز".