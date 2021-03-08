بـ400 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع صرف صحي قرى العدلية بالشرقية

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية على معدلات تنفيذ مشروع صرف صحي قرى العدلية بمركز بلبيس والمُقام بتكلفة 400 مليون جنيه، ليساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لـ8 قرى بمركز ومدينة بلبيس وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و356 مليون جنيه، والتي تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرة ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.ووجه المحافظ رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع.ومن جانبه أوضح المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي قري العدلية بمركز بلبيس بتكلفة 400 مليون جنيه وذلك لخدمة قري ( العدلية – ميت حبيب – ميت حمل – الشغابنه – كفر اكياد – سندنهور – قهلة الجبل – كفر العرب) حيث يشمل المشروع انشاء محطة معالجة تعمل بطاقة 20 الف م3اليوم و8 روافع صرف صحي، مشيرا الي أن نسبة التنفيذ الكلية لشبكات الانحدار بلغت 70%، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد، ليعود بالنفع والفائدة علي المواطنين بهذه القرى.