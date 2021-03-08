الفريق أسامة الجندى رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ

شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، فوز الفريق أسامة أحمد الجندى برئاستها وذلك بالتزكية.وفاز علي مقعدي الوكالة بالتزكية كل من اللواء محمد جاد (وكيلًا أول)، واللواء طارق نصير ( وكيلًا ثانيًا)، فيما حصد النائب خالد إسماعيل فوزي بمقعد أمانة السر بالتزكية.وتأكدت اللجنة في بدايه انعقادها، من تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة العملية الانتخابية، وتضم لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في عضويتها، 21 برلمانيًا.كان المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ قد تفقد منذ قليل انتخابات اللجان، للتأكد من انتظام سير انتخابات النوعية والبالغ عددها 14 لجنة برلمانية.وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.وحسب لائحة مجلس الشيوخ، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هي: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.