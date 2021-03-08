التصريح بدفن شخص لقي مصرعه في حادث تصادم بمدينة نصر (صور)

أمرت نيابة مدينة نصر، بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم أثناء عبوره الطريق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتم نقل الجثة الي المشرحة، وتواجد رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة في مدينة نصر بوقوع حادث مروري.، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات ووتبين وفاة شخص.