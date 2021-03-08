تايلاند توجه اتهامات وتعتقل المزيد من النشطاء المؤيدين للديمقراطية

وجهت السلطات التايلاندية، اليوم الاثنين، اتهامات إلى 18 من النشطاء المؤيدين للديمقراطية في البلاد، بينما تم إرسال ثلاثة من قادة النشطاء إلى السجن، في أحدث حملة تطهير للحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد.ووجه الادعاء العام الاتهامات للنشطاء الـ 18، بالتحريض على الفتنة والتجمع بصورة غير قانونية وانتهاك الممتلكات العامة، إلى جانب اتهامات أخرى، على خلفية مظاهرة تم تنظيمها في شهر أغسطس 2020.ويواجه ثلاثة من قادة النشطاء اتهاما إضافيا، وهو إهانة العائلة المالكة في البلاد، وجرى اليوم الاثنين إرسالهم إلى سجن في بانكوك، بعد أن رفضت المحكمة استئنافهم الذي يطالب بالإفراج عنهم بكفالة، ويواجه القادة 11 اتهاما في المجمل.وسمحت المحكمة بالإفراج عن 15 ناشطا آخرين بكفالة قدرها 350 ألف بات (11 ألفا و354 دولارا).