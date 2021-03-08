إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال وقفة احتجاجية على تجريف الأراضي بالخليل

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق اليوم الإثنين عقب استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال وقفة احتجاجية على تجريف أراضيهم شرق يطا، جنوب محافظة الخليل.وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين الذين تظاهروا احتجاجا على تجريف أراضيهم شرق يطا، لتوسيع مستوطنة "ماعون".