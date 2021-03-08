الدنبوقي: عدد النساء في البرلمانات يدفع للاهتمام بالقضايا الاجتماعية

أكد رضا الدنبوقي، الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أنه قد حان الوقت لتعميق النقاش في الكثير من القضايا التي تقف حجر عثرة أمام المرأة وتحرمها من المساهمة الفعالة في تنمية البلد ومنها حرمان المرأة من الميراث إما لجهلها بذلك أو لظلم مسلط عليها، كذلك مغادرة بعض الفتيات المدرسة في سن مبكرة فحق التعليم لجميع النساء هو تحد يجب رفعه والمناداة به فالمرأة الأمية هي فريسة سهلة لكل الآفات المجتمعية ويجب أيضا تأكيد حق المرأة في ممارسة خياراتها مثل المشاركة في الحياه العامة والحصول على التعليم والعمل كمصدر للدخل والعيش في مجتمعات خالية من العنف والتمييز، ويجب الاهتمام بالمرأة القروية لما تعانيه من تهميش وحرمان.وأضاف الدنبوقي لـ"الدستور"، أنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نوجه التحية والتقدير لنساء العالم، مؤكدا أن البرلمانات التي يشغل مقاعدها عدد أكبر من النساء تسن تشريعات تهتم أكثر بالقضايا الاجتماعية مثل التعليم والصحة وقضايا الأمومة والطفولة ومناهضة التمييز.كما طالب الدنبوقي، القيادة السياسية إلغاء القوانين التمييزية وتفعيل نصوص المواد 11، 53 من الدستور المصري كما طالب المنتجين العرب بضرورة مناقشة قضايا المرأة ومعالجتها دراميا فثمة دليل واضح علي أن تمتع المرأة بالمساواة يحقق التقدم للجميع.