بالورود والمسيرات.. كيف تحتفل دول العالم بيوم المرأة العالمي؟

- الولايات المتحدة الأمريكية:

- استراليا:

- ألمانيا:

- أفغانستان:

- روسيا:

- إسبانيا:

- أوكرانيا:

- الصين:

- إيطاليا:

- نيبال:

- تشيلي:

يحتفل العالم أجمع اليوم بيوم المرأة العالمي الذى يحل فى 8 مارس كل عام، متضمنا الاحتفاء بالنساء ونضالهن وتضحياتهن وتقدير مسيرتهن فى الحياة، ودعم حقوقهن.واعتمد هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة في عام 1975م، حيث ظهر في مطلع القرن العشرين في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، ومنذ ذلك الوقت أصبح يوم المرأة تاريخ عالمي خاص بالنساء في جميع أنحاء العالم، وتختلف مظاهر بهذا اليوم من دولة لأخرى، لاستذكار التاريخ المشرف للنساء، ودورهن الفعال في بناء وتنمية المجتمعات، وتقديم كل عبارات الشكر والامتنان لهن.هذا الشهر يعرف في الولايات المتحدة الأمريكية بشهر تاريخ المرأة، فهي الفترة الزمنية التي يتم من خلالها لفت الانتباه لإنجازات المرأة، حيث تستضيف المدن التجمعات والمؤتمرات واللقاءات التي تتحدث حول القيادات النسوية وما إلى ذلك.وفي دولة استراليا تنتشر المسيرات في ذلك اليوم تحديدًا وقد بدأت هذه العادة منذ عام 1970م، وتقام في ذلك اليوم مجموعات من حلقات النقاش ووجبات الإفطار والفعاليات في الشوارع التي يتحدثن من خلالها النساء البارزات في المجتمع للعامة.ألمانيا تنخفض الاحتفالات في هذا اليوم ولا تكون متعددة وقد تختصر على بعض من ورش العمل للحديث عن المرأة وإنجازاتها.تحتفل الحكومة في افغانستان بالسيدات بمنحهم عطلة رسمية، بجانب إقامة الاحتفالات والمؤتمرات والمناسبات التي تستمر حتى نهاية الشهر، وتقدم الهدايا والزهور إلى الأصدقاء الإناث وأفراد الأسرة.يقدم جنود الجيش الورود لجمع النساء في الشوارع كخطوة تكريمية للمرأة في يومها العالمي، كما ويقدم الرجال الهدايا والورود للزوجة والأم والأخت والابنة.تقوم النساء في دولة اسبانيا بالمشاركة في مسيرات احتجاجية للمطالبة بالمساواة في الأجر وحقوق المرأة.تنظم دولة اوكرانيا مسابقة للجمال فى اليوم العالمى للمرأة، ويسمح لجميع النساء الاشتراك فى هذه المسابقة، حتى المجندات الأوكرانيات في الجيش ويتلقين أيضًا الورود والهدايا.تحتفل دولة الصين باليوم العالمي للمرأة من خلال إظهار الكثير من الحب والاحترام والتقدير للمرأة، وتمنح اي مرأة عاملة نصف يوم عمل، غير مفاجأت كثيرة مثل إحضار الهدايا والورود وتقديمهم للسيدات في الشوارع واماكن العمل، ويرتدى الرجال في مقاطعة جوانجدونج الفساتين والأحذية ذات الكعب العالي لتسلق الجبال للشعور بمعاناة المرأة.يطلق على اليوم العالمي للمرأة في ايطاليا اسم "La Festa della Donna"، ويتم الاحتفال به عن طريق إعطاء السيدات في الشوارع والمواصلات وجميع الأماكن ورود صفراء زاهية، وتباع باقات من أزهار عباد الشمس المشرقة في كل زاوية من جميع شوارع مدن إيطاليا، لانها تعتبر رمز لقوة المرأة وحساسيتها.ترتدى النساء اطقم بيضاء بالكامل أثناء احتجاجهن من أجل حقوق المرأة في مسيرات تنطلق في جميع الشوارع.وفي دولة تشيلي تسافر جميع النساء الى العاصمة سنتياجو، ويسيرون في مظاهرات ويرتدون اجمل ازيائهن مع أوشحة خضراء، ترمز إلى دعمهم للحقوق الانجابية، مع الهتافات وايقاعات الطبول والورود التي ينثروها في الارض مع الملح.