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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحديد بـ13.3 ألف جنيه.. استقرار أسعار مواد البناء مطلع 2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:07 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بورصة أسعار مواد البناء التى شهدت استقرارًا جماعيًا مطلع العام الجارى، باعتبارها المرجعية الأساسية لمعادلة احتساب فروق الأسعار، ويتمثل أبرزها فيما يلي:

- بلغ متوسط سعر حديد التسليح 13.3 ألف جنيه للطن خلال شهر فبراير 2021 بدون تغير عن شهر يناير 2021 بينما كان متوسط سعر البيع 10.8 ألف جنيه فى شهر فبراير 2020 بنسبة زيادة قدرها 23%.

- استقر متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاندى العادى عند 45.14 جنيه لكل 50 كجم فى شهر فبراير 2021 بدون تغير عن شهر يناير 2021، بينما كان متوسط سعر البيع 45 جنيه فى شهر فبراير 2021 بدون تغير عن شهر يناير 2021، بينما كان متوسط سعر البيع 45 جنيه فى شهر فبراير 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.31%.

- كما بلغ متوسط سعر بيع زجاج مسطح 81.61 جنيه للمتر المسطح فى شهر فبراير 2021 بدون تغير عن شهر يناير 2021 بينما كان متوسط سعر البيع 80 جنيه فى شهر فبراير 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.01%.

- ارتفع متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة "1" للمتر المكعب 4500 جنيه فى شهر فبراير 2021 مقابل 4253 جنيه فى شهر يناير 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.81% بينما كان متوسط سعر البيع 4000 جنيه فى شهر فبراير 2020 بنسبة زيادة قدرها 12.50%.

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