غدا.. ندوة «الوطنية لتكنولوجيا المعلومات» لبحث تطوير تقنيات مساعدة ذوي الإعاقة البصرية

تنظم الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة ندوة عبر الإنترنت بعنوان "البحث والتطوير في مجال التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية" غدا الثلاثاء 9 مارس.وتأتي الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الأكاديمية في إطار البرنامج التوعوي بالتكنولوجيات المساعدة الذي أطلقته الأكاديمية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم تحت شعار "أفكار بقدرات خاصة".ويُشارك في الندوة مجموعة من المتحدثين المتميزين والخبراء وتستهدف المطورين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية التي من شأنها ابتكار تكنولوجيات مساعدة لأصحاب الإعاقات البصرية، بالإضافة لجميع المهتمين وأصحاب المصلحة.وستسلط الندوة الضوء على الجوانب التكنولوجية وتوفر قنوات للتعاون بين المطورين والمبتكرين في مجال التكنولوجيات المساعدة التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، كما ستعرض بعض أمثلة التطوير في هذا الصدد حيث سيتم مناقشة التحديات التي تواجه الباحثين والمطورين فيما يتعلق بالتصنيع والتسويق. وفي هذا السياق، ستلقي الندوة الضوء على عدد من الأمثلة الناجحة في مجال تطوير التكنولوجيات المساعدة محليًا والتي أسهمت في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة تأسست عام 2018 وهي هيئة تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم دمجهم في المجتمع.