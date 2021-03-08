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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الجبلي رئيسًا للجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.. ونبيل والسباعي وكلاء

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:01 م
المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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فاز المهندس عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي برئاسة لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وفاز كلا من النائبين عمرو نبيل ومحمد احمد ماهر السباعي بوكالة اللجنة، وفاز بأمانة السر النائب جمال أبو الفتوح.

كان المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ تفقد منذ قليل للتأكد من انتظام سير انتخابات النوعية والبالغ عددها 14 لجنة برلمانية.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.

وحسب لائحة مجلس الشيوخ، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هي: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

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