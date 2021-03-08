سقوط هارب من حكم بالإعدام في إمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على عاطل هارب من حكم الاعدام بإمبابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.تلقي اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال يفيد قيام عاطل بالتردد علي أحد أقاربه بمنطقة إمبابة، وبإجراء التحريات، تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى قضية قتل عمد والمقضى عليه فيها بالإعدام.وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم إمبابة من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.