زعيم الأغلبية البرلمانية يتفقد انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

تفقد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ.رافق رشاد، خلال الجولة، المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعوة أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.