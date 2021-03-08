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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

93% نسبة رضا المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:42 م
الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية
سارة سعودى - فاتن خديوي - مصطفى دياب
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أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه يتم تقصي رضاء المنتفعين عن خدمات هيئة الرعاية الصحية من خلال مكاتب رضاء المنتفعين بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، واستبيانات قياس مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، إلى جانب الكول سنتر 15344، والذي يتمتع بأعلى التقنيات التكنولوجية ويضم قوى بشرية مدربة على أعلى مستوى في التواصل مع المواطنين على مدار الـ24 ساعة، ويكون لديه ردود على أسئلة المنتفعين واستفساراتهم، وكذلك استقبال الشكاوى وتسجيلها والتواصل مع المنشأة صاحبة الاختصاص لحل المشكلة والتأكد من حلها والتعامل معها باعتبار ذلك أحد معايير الجودة الطبية.

وأشار السبكي إلى أهمية قياس رضاء منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد عن الخدمات الطبية المقدمة إليهم، بهدف تمكين المنتفعين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية، لافتًا إلى أن نسبة رضاء المنتفعين عن المنظومة تخطت الـ 93%.

وقال، إن عملية قياس رضا المنتفعين عن أداء الخدمات الطبية تسهم في قياس وتطوير الأداء والوصول إلى أعلى نسبة من إرضاء المواطنين عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، والنظام الصحي ككل، وذلك علي ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي تتضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بأعلى مستوى من الجودة العالمية.

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