«التجارة والصناعة» تمد حظر استيراد السكر 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزيرة التجارة والصناعة نيڤين جامع باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 606 لسنة 2020، بشأن عدم السماح باستيراد السكر، وذلك لمدة 3 أشهر.ونص القرار على عدم السماح باستيراد السكر سواء الأبيض أو الخام لمدة 3 أشهر، إلا بناءً على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تُعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.