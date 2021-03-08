زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب مدينة فان التركية

ضرب زلزال بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 7 كيلو متر تحت سطح الأرض مدينة فان التركية، وأوضح مرصد قانديلي التركي، التابع لجامعة بوغازتشي، أن الزلزال ضرب منطقة سلطان كوي التابع لمقاطعة ألاجا التابعة لمدينة تشوروم التركية.ولم تقع خسائر بشرية أو مادية إثر الزلزال، ولكن شعر به سكان المقاطعات المجاورة، وفقًا لما نشره موقع «سوزجو» التركي.جدير بالذكر أن حزب الشعب الجمهوري التركي، حذر في وقت سابق من احتمال تعرض مدينة إسطنبول لزلزال مدمر من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة على المباني والممتلكات.