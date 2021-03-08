وزير الزراعة يوجه بوضع استراتيجية لمتابعة جودة المنتجات الزراعية

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لتطوير الرقابة على المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المحلية، حضره الدكتو محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، ومديرو المعامل والمعاهد المختصة ورئيس الحجر الزراعي المصري.ووجه القصير بوضع خطة استراتيجية بالتنسيق مع لجنة المبيدات بالوزارة من أجل إيجاد آلية للرقابة والمتابعة على السلع الزراعية للمواطنين تدعيما لسياسة الوزارة في الاهتمام بجودة المنتجات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.الجدير بالذكر أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بجودة عالية في الأسواق العالمية وتجاوز حجم صادراتنا العام الماضي حوالي 5 ملايين طن.