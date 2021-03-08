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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة يوجه بوضع استراتيجية لمتابعة جودة المنتجات الزراعية

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:56 م
السيد القصير
السيد القصير
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عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لتطوير الرقابة على المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المحلية، حضره الدكتو محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، ومديرو المعامل والمعاهد المختصة ورئيس الحجر الزراعي المصري.

ووجه القصير بوضع خطة استراتيجية بالتنسيق مع لجنة المبيدات بالوزارة من أجل إيجاد آلية للرقابة والمتابعة على السلع الزراعية للمواطنين تدعيما لسياسة الوزارة في الاهتمام بجودة المنتجات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

الجدير بالذكر أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بجودة عالية في الأسواق العالمية وتجاوز حجم صادراتنا العام الماضي حوالي 5 ملايين طن.

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