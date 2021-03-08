عبدالله الأعصر رئيسًا للجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

فاز النائب المستشار عبدالله الأعصر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، برئاسة اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، كما فاز كلا من النائبين محمد شوقي ومحمد باهر بوكالة اللجنة.كما أسفرت الانتخابات التي جرت منذ قليل عن فوز النانب فيكتور جرجس، بأمين سر اللجنة، وحرص أعضاء اللجنة على التقاط صور تذكارية بعد الانتهاء من الانتخابات.كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.