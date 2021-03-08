التنمية المحلية تكشف نسب حصول المحافظات على قروض

كشفت وزارة التنمية المحلية، في تقرير لها، خلال استعراض نشاط صندوق التنمية المحلية، ودوره في دعم المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، عن نسب المحافظات التي حصلت على دعم من صندوق الوزارة، لتنفيذ مشروعات.وأوضحت أن محافظة الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق حتى نهاية فبراير الماضي في تمويل المشروعات، حيث نفذت 450 مشروعًا باستثمارات تجاوزت 6 ملايين جنيه، يليها محافظة المنيا بعدد مشروعات بلغ 445 مشروعًا بإجمالي استثمارات 3.8 مليون جنيه، والغربية 343 مشروعًا باستثمارات 3 ملايين جنيه، ومحافظة سوهاج 290 مشروعًا باستثمارات 2.5 مليون جنيه، ويليها محافظة الشرقية 212 مشروعًا باستثمارات 2.7 مليون جنيه.