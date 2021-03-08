رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الأطباء العرب: تحسين صحة المرأة مناعة حقيقية لسلامة المجتمع

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:55 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
دعا اتحاد الأطباء العرب إلى الاهتمام بصحة المرأة وسلامتها الجسدية والنفسية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للنساء.

وطالب اتحاد الأطباء العرب،في بيان أصدره اليوم، الحكومات ومنظمات المجتمع المدني إلى ضرورة العمل على تعزيز تحسين صحة الفتيات والنساء، كمناعة حقيقية لصحة وسلامة المجتمع.

وفي هذا الصدد، ثمن الاتحاد الدور البارز الذي لعبته النساء في التصدي لفيروس كورونا المستجد، بعد أن تصدرن ولازلن الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس سواء داخل المستشفيات، أو على صعيد البحث العلمي والأكاديمي.

وأشاد اتحاد الأطباء العرب بجهود الحكومة المصرية في الاهتمام بصحة المرأة من خلال العديد من المبادرات وأبرزها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية ضمن حملة ( 100 مليون صحة)، والتي تستهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية من هذا المرض.

ويولي الاتحاد أهمية كبيرة لنشر التوعية بصحة المرأة في مجال حملات التوعية اللازمة من أجل تعزيز وتحسين صحتهن، لاسيما مرضى سرطان الثدي، وعوامل الخطورة التى تجعل المرأة أكثر عرضة للإصابة به.

وقال الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، إن تعزيز صحة المرأة يعد من أبرز أهداف المركز العربى للتوعية الصحية "وعى" التابع للاتحاد وخاصة فى مجال التوعية بكيفية الوقاية والاكتشاف المبكر لسرطان الثدى، حيث إن المرض من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء في بلدان العالم المتقدمة والنامية على حد سواء وتبين الاحصائيات أن امرأة واحدة من كل 8 سيدات تصاب بالمرض.

موضوعات متعلقة

مصرع سيدة وإصابة 5 في حادث تصادم بالبحيرة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الإثنين 8-3-2021

الصور

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

image description

سكرتير عام أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة المخلفات الصلبة

image description

محافظ دمياط تتفقد شرطة المرافق

image description

ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

«الموسوعة الكويتية في مدح خير البرية».. كتاب جديد لإيمان الشمري

عبد الرحمن أبو بكر: الكاريكاتير أساسه الفكر.. وفقدان الشغف أزمته

انطلاق معرض «سيما» للتصوير السينمائي الخميس المقبل

الموت.. في مفردات الحارة المصرية