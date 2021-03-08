«رحلة سلام» في حفل ثنائي العود بقبة الغوري

يقدم ثنائي العود غسان ودينا حفلا بعنوان (رحالة السلام) في السابعة والنصف مساء الجمعة ١٢ مارس على مسرح قبة الغوري. يقدم الثنائي عمل جديد من مؤلفات دينا عبد الحميد بعنوان (حياة) كما يقدم باقة من أغاني كوكب الشرق والسيدة فيروز والموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار فريد الأطرش.. بالإضافة إلى باقة من أروع أعمال الثراث المصري والسوري على عود واحد وهي من احدي ابتكاراتهم في العزف على آلة العود.الجدير بالذكر أن الثنائي دينا عبد الحميد وغسان اليوسف قاما بتصوير أول كليب لالة العود على ضفاف النيل، وهو يعد أحدث أعمالهم الفنية.