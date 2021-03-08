العثور على جثة مجهولة لمسن أمام مسجد السيدة زينب

عثرت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على جثة مجهولة الهوية لمسن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت الكشف الظاهري على الجثة وأخذ عينة لإجراء تحليل البصمة الوراثية لمطابقتها بالمتعرفين عليه فيما بعد، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى والتوصل لأسرته.تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بالعثور على جثة مجهولة أمام مسجد السيدة زينب، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين عدم وجود أي مستندات تدل على هويته، كما تبين من خلال فحص الجثة عدم وجود أي إصابات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري على المتوفى لمعرفة هل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، كما قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية تمهيدا لكشف هويته، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى.