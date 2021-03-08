ارتفاع معدل البطالة في سويسرا في فبراير
الإثنين 08/مارس/2021 - 12:53 م
وكالاتطباعة
أظهرت بيانات من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية اليوم الاثنين، ارتفاع معدل البطالة في سويسرا في فبراير.
وارتفع معدل البطالة على أساس موسمي إلى 3.6% في فبراير مقابل 3.7% في يناير، وجاء هذا متماشيا مع توقعات الاقتصاديين.
وعلى أساس غير معدل، انخفض معدل البطالة إلى 3.6% في فبراير مقابل 3.7% في الشهر السابق.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل المسجلين إلى 167 ألفا و953 شخصا في فبراير مقابل 169 ألفا و753 شخصا في الشهر السابق.
وارتفع معدل البطالة على أساس موسمي إلى 3.6% في فبراير مقابل 3.7% في يناير، وجاء هذا متماشيا مع توقعات الاقتصاديين.
وعلى أساس غير معدل، انخفض معدل البطالة إلى 3.6% في فبراير مقابل 3.7% في الشهر السابق.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل المسجلين إلى 167 ألفا و953 شخصا في فبراير مقابل 169 ألفا و753 شخصا في الشهر السابق.