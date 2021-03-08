أظهرت بيانات من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية اليوم الاثنين، ارتفاع معدل البطالة في سويسرا في فبراير.وارتفع معدل البطالة على أساس موسمي إلى 3.6% في فبراير مقابل 3.7% في يناير، وجاء هذا متماشيا مع توقعات الاقتصاديين.وعلى أساس غير معدل، انخفض معدل البطالة إلى 3.6% في فبراير مقابل 3.7% في الشهر السابق.وارتفع عدد العاطلين عن العمل المسجلين إلى 167 ألفا و953 شخصا في فبراير مقابل 169 ألفا و753 شخصا في الشهر السابق.