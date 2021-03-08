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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: وفاة 138 عامل تركي بسبب ضعف إجراءات كورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:52 م
وفاة عامل تركي
وفاة عامل تركي
أمينة ذكى
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كشف تقرير لمنظمة مراقبة الصحة والسلامة العمالية (İSİG) في تركيا عن وفاة ما لا يقل عن 138 عاملًا في يناير الماضي أغلبهم بسبب كورونا نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل، وفقا لما نقله موقه بيانه التركي.

ووفقا للتقرير فقد توفي ما لا يقل عن 858 عاملًا بسبب كورونا منذ بداية الوباء العام الماضي في تركيا، كما حدثت أغلب حالات الوفاة للعمال العاملين في في قطاعات الرعاية الصحية والبلدية والتعليم والمكاتب والمصانع (النسيج المعدني) والأمن الخاص والنقل.

فيما أرجع التقرير الحقوقي حالات الوفاة بين العمال بسبب كورونا إلى أن الإجراءات الوقائية والاحترازية لم تكن كافية في جميع أماكن العمل بشكل عام.

وتابع التقرير: كان هناك أيضا حالات وفاة بين عائلات العمال، معتبرا أن ب 95 في المائة من حالات الوفاة بين العمال كانت بسبب كورونا.

وفند التقرير العمالون الذين لقوا حتفهم، حيث توفي 113 من أصل 138 عاملًا من العاملين بأجر (عمال وموظفون حكوميون) و25 يعملون لحسابهم الخاص (مزارعون وأصحاب دكاكين)، وكان سبعة من القتلى من العمال من النساء و131 من الرجال، كما قتل أربعة أطفال لعمال.

كما توفي 46 عاملًا في العمل تجاوزوا سن 51، وكان من بينهم مزارعون وأصحاب دكاكين وموظفون في قطاعات الغذاء والتعدين والتجارة والمنسوجات والمكاتب والسينما والتعليم والنقل والسفن والرعاية الصحية والأمن والعمل البلدي.

كما فقد خمسة عمال لاجئين أرواحهم. كانوا من سوريا (3) وإيران (1) وأوغندا (1)، وكان ستة من القتلى من العمال النقابيين. عملوا في قطاعي المنسوجات والرعاية الصحية، وحدث أكبر عدد من الوفيات في قطاعات الرعاية الصحية، والتجارة التعليم المكتب، والنقل، والبناء، والزراعة، والمعادن، والأمن، والعمل البلدي، والسفن أحواض بناء السفن، والتعدين، والإقامة.

كانت الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة هي كورونا وحوادث المرور والسقوط من ارتفاع، والأزمة القلبية، والصدمة الكهربائية.

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