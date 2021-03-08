ضبط 26 طن زيت غير صالح للاستهلاك بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري واستغلال السلع.وردت معلومات لإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، مفادها قيام (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" – بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بتجميع زيت الطعام السابق استخدامه والغير صالح للاستهلاك الآدمي دون استيفاء الإشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن التخزين، وإعادة تعبئته وبيعه للمطاعم بأسعار منخفضة، ما يسبب أضرار صحية جسيمة لجمهور المستهلكين وذلك بالمخالفة للقانون.وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وضبط المذكور وضبط بحوزته كمية قدرها 13 طنًا من زيت الطعام السابق إستخدامه وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وضبط كمية قدرها 12 طن من زيت الطعام السائب داخل تنكات بدون بيانات والسابق إستخدامه مجهول المصدر وبه شوائب وأتربة وغير صالح للاستهلاك الآدمى – كمية قدرها 1 طن من زيت الطعام السابق استخدامه معبأ داخل عبوات بدون بيانات ومجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى - منتج نهائي معد للبيع.