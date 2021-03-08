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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 85 محضرا ضد مخابز في بورسعيد

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:51 م
مخابز
مخابز
بورسعيد:شيماء رشاد
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شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة موسعة، اليوم الاثنين، على مخابز المحافظة للرقابة على منظومة الخبز المدعم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 85 محضرا في عدد من المخابز، منهم مخبزين بحي العرب والزهور قاما بالتصرف في طن وربع من الدقيق البلدي المدعم، بغرض الاستيلاء على الدعم والاتجار والتربح دون وجه حق، كما جرى تحرير 38 تقريرا لعدم نظافة أدوات العجين، و30 تقرير نقص موازين، و8 تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات القياسية، و7 تقارير عدم وجود قائمة تشغيل.

ومن جانبه، أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، على استمرار جهود مديرية التموين في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، مطالبًا المواطنين في حالة وجود أي شكوى التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.

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