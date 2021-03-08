جادو: دعم الرئيس للمرأة المصرية جعلها «خط الدفاع الأول» عن مصر

أكدت الدكتورة جيهان جادو، عضو بالمجلس المحلي لمدينة فرساي بفرنسا، إنها تتمنى السلام لكل امراة في العالم في اليوم العالمي للمرأة، وأن تحقق النجاحات المتوالية على مدار المستقبل القريب، موجهة التحية للمرأة المصرية والتي صبرت كثيرأ وكانت خط دفاع عن الدولة بالخارج.وأضافت جادو، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المرأة المصرية في الخارج تعد داعمة أساسية وجزء لا يتجزأ من صناعة القرار، موجه التحية لكافة الوزيرات المصريات وأعضاء مجلس النواب من السيدات، مؤكدة أنهن حققن نجاحات غير مسبوقة في الداخل والخارج.وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى للمرأة المصرية الثقة الكاملة من خلال دعمه لها، وأيضا من خلال تمكينها في شتى المجالات المختلة لتحقق مزيد من النجاحات في عهده.يذكر أنه يحتفل العالم يوم 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، متضمنا احتفاء العالم بكل دوله بالنساء ونضالهن وتضحياتهن.