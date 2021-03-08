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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المؤبد لـ 8 متهمين قتلوا شابا ذبحا أخذا بالثأر

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:49 م
المحكمة
المحكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 8 متهمين، بالسجن المؤبد وبالحبس سنتين لآخر في واقعة اتهامهم بجريمة قتل مع سبق الإصرار، وعاقبت كلا من "ع.ع "و "ع.ع" و" م.ع "و "ف.ص" و" ف.ع "و "ع.ع" و"أ.ع" و"ع.ع " بالسجن المؤبد، و" ع.ع" بالحبس سنتين مع الشغل.

وكشف قرار إحالة المتهمين التسعة إلي محكمة الجنايات أن المتهمين من الأول الي الثامن قتلوا المجني عليه "ع.ح" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله نتيجة خلافات ثأرية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء سكاكين وما إن ظفروا به، حتى قام المتهمون من الأول للسادس بالتعدي عليه بالضرب مسددين له عدة طعنات متفرقة بالجسد لإضعاف مقاومته، محدثين به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية وما إن سقط أرضا حتي قام المتهم الأول بوضعه في وضع القرفصاء وقام بذبحه حتي فارق الحياة حال تواجد المتهمين السابع والثامن بمسرح الجريمة للشد من مؤازرتهم وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أنه قد تقدمت تلك الجناية بجناية أخري وهي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المتهمين من الأول للرابع المجني عليه "ع.ح" بأن باغتوه حال سيره بالطريق العام وتعدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأحدثوا إصابته قاصدين من ذلك شل مقاومته واجبروه علي الصعود داخل سيارة قيادتهم، وخطفه ونقله محل سكنهم تمهيدا لارتكاب جريمتهم محل الاتهام وعلي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهمون أسلحة بيضاء سكاكين دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات، وأكمل قرار الإحالة أن المتهم التاسع علم بوقوع جناية قتل المجني عليه علي حسن وقام بإيواء المتهمين بمسكنه وأعانهم علي الفرار من وجه القضاء.

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