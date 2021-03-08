استجابة للشكاوى.. رفع الكثبان الرملية من طريق «الفرافرة- ديروط»

استجابت وحدة مرور الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأثنين، برئاسة النقيب إسلام موسى، بشكل سريع لشكوى العديد من المواطنين بإزالة الكثبان الرملية المتكررة على طريق "الفرافرة - ديروط" والمتراكمة بفعل الرياح.وكانت الرمال قد أغلقت أجزاء كبيرة من الطريق قد تنذر بوقوع كوارث كبري، وعلى الفور تم إبلاغ الوحدة المحلية والتي أرسلت المعدات الثقيلة، لإزالة أثار الرمال والتي تقع بين الكيلو 190 حتى الكيلو 220 على مسافات متفرقة والتي تعرض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر وتعيق حركة المركبات حيث وصل ارتفاع احدى الكثبان لما يقارب المترين.وناشدت إدارة المرور بمركز الفرافرة للإبلاغ عن أي عوائق أو كثبان رملية، تعيق حركة السير لإزالتها فورا على جميع الطرق الرئيسية والفرعية.