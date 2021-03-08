التنمية المحلية: تمويل 2843 مشروع صغير ومتناهي الصغر بالمحافظات

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنها تعمل على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير المبالغ المالية اللازمة.وأضافت أن التمويل الإضافى الذى وافقت عليه وزارة المالية بناءً على طلب الوزارة لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية والبالغ 15.8 مليون جنيه من موارد ومتحصلات الصندوق قارب على الانتهاء، وذلك بعد الانتهاء من اقراض مخصصات الصندوق المدرجة فى خطة العام المالى الحالى وقدرها 15 مليون جنيه فى أقل من 6 أشهر لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين في القرى والاستفادة من قروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.وأوضحت أن صندوق التنمية المحلية وافق منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو 2020 وحتى نهاية فبراير 2021 على تمويل 2483 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، بإجمالي قروض 24 مليون جنيه وبجملة استثمارات بلغت 28 مليون جنيه.وأشارت الوزارة إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت خلال تلك الفترة في الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.