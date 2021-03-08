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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سفير نيوزيلندا: «اللي يشرب من مياه النيل يرجع لها تاني وأنا فعلت ذلك»

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:48 م
سفير نيوزيلندا بالقاهرة
سفير نيوزيلندا بالقاهرة "جريج لويس
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بحث محافظ جنوب سيناء خالد فودة مع سفير نيوزيلندا بالقاهرة "جريج لويس"، العلاقات بين مصر ونيوزيلندا في كافة المجالات وسبل تطويرها خاصة في المجال السياحي، في إطار جهود المحافظ المستمرة من خلال عقد اللقاءات بالسفراء والوفود السياحية والإعلامية للتنشيط للسياحة.

وقدم محافظ جنوب سيناء، خلال لقائه مع السفير النيوزيلندي بالقاهرة، شرحا تفصيليا لمقومات المحافظة في المجال السياحي وخاصة مدينة شرم الشيخ وتنوع المنتج السياحي بها، بالإضافة إلى مدينة دهب ونويبع وطابا وكاترين، مؤكدا أن كافة المدن تنعم بالأمن والأمان بشهادة كافة الزائرين من مختلف الجنسيات.

وأكد المحافظ على الجهد المبذول والتنمية التي لم تتوقف بجميع مدن جنوب سيناء، مشيرًا إلى العديد من المشروعات العامة أحدثها طريق شرم الشيخ الجديد، وجامعة الملك سلمان، ومضمار الهجن العالمي الذي يسهم في تطوير السياحة العربية والأوروبية.

وأشار فودة إلى مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المدينة التي تعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث، مضيفًا ان المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.

من جانبه، أعرب السفير النيوزيلندي بالقاهرة جريج لويس عن حبه وشغفه الشديد لمصر عامة والمناطق السياحية بجنوب سيناء مثل شرم الشيخ، ودهب، ونويبع وطابا، وسانت كاترين، مشيرا إلى تواجده بمصر خلال عامي 2011 و2012 قائلًا المقولة الشهيرة "اللي يشرب من مياه النيل يرجع لها مرة اخري وأنا فعلت ذلك" وعدت إلى مصر كسفيرًا لنيوزلاندا منذ عامين.

وفي ختام اللقاء، قام المحافظ بإهداء السفير درع محافظة جنوب سيناء، وأحد الهدايا التي تظهر حضارة مصر الفرعونية القديمة.

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