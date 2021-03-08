«الداخلية» تحرر محاضر لـ 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة

نجحت الداخلية في ضبط 12221 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12187 واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة حيال 74 لعدم سداد الغرامة المقررة.كما تحرير 564 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، وضبط 177 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1210 شيشة.جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة،للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.