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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. نسيمة بوصلاح تناقش «من المشافهة إلى شاشات العرض»

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:46 م
نسيمة بوصلاح
نسيمة بوصلاح
ايهاب مصطفى
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يستضيف الإعلامي خالد منصور الشاعرة والناقدة الجزائرية د. نسيمة بوصلاح حول دراستها النقدية "من المشافهة إلى شاشات العرض.. التشكيل البصري للدوال التراثية إرسالية الزير سالم نموذجًا"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات، والذي يذاع في تمام الخامسة والربع مساء الأربعاء المقبل على شاشة النيل الثقافية، وتُعاد الحلقة الثامنة صباح الخميس.

تراجعت الخطابات المكتوبة في عصر الصورة تراجعا لا يمكن إغفاله، وإذ نشهد انفجارا يعرفه العالم تقنيا وتفاعليا مع كل ما هو بصري رقمي، ومع بداية الحديث إنجازا وتحليلا عن نصوص إلكترونية مترابطة مصاغة بشكل تفاعلي، بات لزاما علينا آن نتساءل عن الوضع الأنطولوجي للمواد التراثية.

لذلك جاءت هذه الدراسة من أجل بحث إشكاليات تحويل المواد التراثية ذات الطبيعة الشفوية بالأساس إلى نسق خطابي جديد يعتمد أدوات بصرية خالصة. لما يولده هذا الانتقال من آسئلة شائكة عن المرجع التراثي الذي يعد الجزء الغائب من أجزاء العلامة، وعن مدى صدقية التشكيل الذي تتعرض له سواء من خلال السينما أو الدراما التلفزيونية بوصفها في النهاية أعمالا تنفّذ برؤية إخراجية واحدة تتعارض مع طبيعتها ذات المنشأ الجمعي في وضعها الشفوي الأول. اخترنا عينة لهذه الدراسة سيرة من أشهر السير الشعبية التي تم تحويلها إلى دراما تلفزيونية، ألا وهي سيرة الزير سالم، وحاولنا مقاربتها من منطلقات نظرية مختلفة تتيحها الدراسات الثقافية من جهة وسيميائية ثقافة الصورة من جهة أخرى.

د. نسيمة بوصلاح كاتبة وباحثة جزائرية شغلت منصب أستاذ مساعد في الأدب والدراسات التراثية بعدة جامعات في الجزائر والوطن العربي.

لها عدة مؤلفات منها: "تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر" دراسة نقدية، "إشعارات باقتراب العاصفة" مجموعة قصصية، "جدلية الجب والموت في قصة البوغي" دراسة نقدية، "الطير والعقد - قراءة تأويلية في حكايات شعبية من الإمارات" دراسة نقدية، "حداد التانغو" شعر، "رجل وامرأته وكوكب" بالاشتراك مع علي الدمشاوي (شعر)، "موت الجدة - إشكالية إعادة صياغة التراث للطفل" دراسة نقدية، "ومن المشافهة إلى شاشات العرض" دراسة نقدية.

نالت عدة جوائز وتكريمات منها تكريمها كضيف شرف في الطبعة العاشرة من مهرجان الشعر العماني ٢٠١٦ وحازت جائزة الدولة لأدب الطفل الدوحة ٢٠١٤، وجائزة دبي الثقافية في الشعر الإمارات ٢٠٠٩، وجائزة رئيس الجمهورية الجزائر ٢٠٠٨.

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