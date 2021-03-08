داليا فكري: المرأة حصلت على عدد من الحقوق التشريعية نأمل فى زيادتها

وجهت داليا فكرى، مؤسس مبادرة "صرخة" لمناهضة العنف ضد المرأة التحية والتقدير لما تقدمه المرأة من بناء الشعوب والمجتمعات بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، بالرغم من محاولات البعض من طمس حقوقها وتقييد حصولها على الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تشهد تلك الفترة حالة من الانتعاش والاهتمام فى ظل رئيس يؤمن بحقوق وحريات المرأة، وتمكينها فى المجالات المختلفة.وأضافت فكرى لـ"الدستور"، أن المرأة حصلت تشريعيا على عدد من الحقوق منها تغليظ عقوبة الختان والتحرش، وكذلك قرار عدم التعامل مع الزوج الممتنع عن النفقات في المؤسسات الحكومية، معربة عن أملها فى أن التنفيذ يسير تباعا مع أهمية القرارات ويسد كل الثغرات التى يقوم بها الأزواج.وأوضحت أنه من ضمن المكتسبات ارتفاع نسبة التمثيل النيابى بمجلس النواب 25% من البرلمان سيدات، مما يساهم فى دعم قضايا المرأة وخروج القوانين المؤجلة للنور ومناقشتها، وتنظيم مناقشة مجتمعية، كمثل القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة بكل ما نادينا به.