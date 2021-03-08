الرعاية الصحية تعقد اجتماعات تنسيقية مع العاملين الجدد بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، عن بدء انعقاد اجتماعات تنسيقية مع العاملين الجدد المنضمين للعمل بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية.يأتي ذلك فى إطار بدء تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والتي تم تدشين المنظومة بها رئاسيًا منتصف فبراير 2021، ضمن ثلاث محافظات جدد من محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الجديدة.وأضاف بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أن أول اجتماع موسع كان من نصيب الإدارة العامة لرضاء المنتفعين، حيث عُقِد الاجتماع بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبى بالإسماعيلية، وتناول الاجتماع آلية نقل تجربة نجاح إدارة رضاء المنتفعين من محافظة بورسعيد إلى محافظة الإسماعيلية.ولفت البيان، إلى أن المريض هو محور اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة الرئيسية لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى حجم التحديات التى تم التصدي لها وحلها وكسب ولاء المواطنين بكل محافظة تقدم خدمات المنظومة الجديدة، نتاج العمل الجاد وحل مشاكلهم والتواصل معهم باستمرار.وأكد ضرورة تبني جميع العاملين القيم والمبادئ العامة لإدارة رضاء المنتفعين، القائمة على احترام المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار لتطوير الخدمة الصحية، بما يسهم في تحقيق رضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.