1910 إصابات و19 وفاة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم الإثنين 1910 إصابات جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكر بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 476 ألفا و980 حالة، مؤكدا تعافي 445 ألفا و32 حالة، ووفاة 8732 حالة، وأوضح أنه يتواجد بالمستشفيات 1522 حالة منها 331 حالة في العناية المركزة، بينما تلقى لقاح كورونا 802 ألف و973 حالة.وأفاد البيان بأن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي بورغنلاند 25، كارينثيا 48، النمسا السفلى 475، النمسا العليا 280، سالزبورج 98، ستيريا 262، تيرول 116، وفورارلبرخ 22، وأخيرا العاصمة فيينا 583 حالة.